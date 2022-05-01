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1 час назад

Ми-8 разбился в Забайкалье, есть жертва

Майк Габриелян

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме в Забайкальском крае, погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на аэродроме Могоча

«В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек, еще один ранен», - сказал источник. Всего пострадали шесть человек.

Отмечается, что вертолет ударился о землю и загорелся. Воздушный аппарат полностью разрушен.

«Секунд 40 и хлопок»: крушение вертолета Росгвардии

Вертолет принадлежит частной авиакомпании «Мост Авиа». На борту находились 15 человек. Это экипаж и пожарные лесного хозяйства.

Два дня назад разбился военный вертолет «Ансат», выполнявший учебно-тренировочный полет в Саратовской области.

Происшествия,Видео,Росгвардия,
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