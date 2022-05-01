В Москве мужчина спустил собаку на полицейских

В кафе «Рюмочная» на Новом Арбате мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спустил на полицейских собаку бойцовской породы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В ОМВД России по району Арбат поступило сообщение о том, что по адресу: ул. Новый Арбат д. 5, в кафе «Рюмочная» мелкое хулиганство, гражданин с собакой ведет себя агрессивно. По прибытию на указанный адрес был обнаружен гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, при котором находилась собака примерной породы стаффордширский терьер», - сообщил собеседник агентства.

Дополняется, что собака находилась в кафе без поводка и намордника и вела себя агрессивно по отношению к окружающим. По прибытии на место сотрудников полиции она бросилась на них.

«Сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы отдела МВД России по району Арбат применил огнестрельное оружие, автомат АКСУ-74У, произведя один выстрел вверх. Пострадавших нет», - добавил собеседник агентства.