В российском регионе убили 31-летнюю сотрудницу полиции

В Свердловской области убили 31-летнюю сотрудницу полиции. Женщина находилась в декретном отпуске. Об этом рассказал представитель регионального управления МВД Валерия Горелых, передает E1.ru.
«В Свердловской области действительно трагически погибла не при исполнении должностных обязанностей сотрудница службы участковых уполномоченных ОВД Нижних Серег», - сказал Горелых.
По его словам, погибшая находилась в декретном отпуске.
Известно, что вечером 29 апреля женщина отправилась рыбачить на реку Бисерть. Домой она не вернулась. Родственники обратились за помощью к коллегам участкового инспектора. Полицейские нашли тело с признаками насильственной смерти на берегу водоема, в километре от поселка Первомайский, где проживала погибшая.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть. Следователи, проверяют алиби лиц, склонных к подобным преступлениям, а также ищут очевидцев и свидетелей.