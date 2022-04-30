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56 минут назад

В российском регионе убили 31-летнюю сотрудницу полиции

Майк Габриелян

В Свердловской области убили 31-летнюю сотрудницу полиции. Женщина находилась в декретном отпуске. Об этом рассказал представитель регионального управления МВД Валерия Горелых, передает E1.ru.

В российском регионе убили 31-летнюю сотрудницу полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Свердловской области действительно трагически погибла не при исполнении должностных обязанностей сотрудница службы участковых уполномоченных ОВД Нижних Серег», - сказал Горелых.

По его словам, погибшая находилась в декретном отпуске.

Известно, что вечером 29 апреля женщина отправилась рыбачить на реку Бисерть. Домой она не вернулась. Родственники обратились за помощью к коллегам участкового инспектора. Полицейские нашли тело с признаками насильственной смерти на берегу водоема, в километре от поселка Первомайский, где проживала погибшая.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть. Следователи, проверяют алиби лиц, склонных к подобным преступлениям, а также ищут очевидцев и свидетелей.

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