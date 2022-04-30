Вооруженный мужчина взял в заложники ребенка в Чите

Вооруженный обрезом мужчина захватил и удерживает ребенка в квартире на Украинском бульваре в Чите. Об инциденте сообщил начальник поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» Сергей Скрынник, передает ТАСС.

«Мы выехали для оказания помощи по проникновению в квартиру. Со слов начальника УМВД, там находится мужчина с обрезом и ребенок трех лет», - сказал Скрынник.

Очевидцы говорят, что сейчас двор десятиэтажного дома на Украинском бульваре в центре Читы оцеплен. На месте находятся оперативные службы. Из подъезда эвакуируют жильцов.

Telegram-канал «Сейчас в Чите» передает подробности инцидента. По данным канала, 35-летний директор автомойки Александр Д. приехал к бывшей жене Анастасии. Завязалась ссора, мужчина выгнал экс-жену, а потом порезал ножом её брата. После этого он заперся вместе с сыном и якобы обещает его убить.