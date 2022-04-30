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51 минуту назад

Мать и двое ее детей найдены мертвыми в Вологде

RTVIиещё 5

В Вологде мать, предположительно, убила двух своих детей и покончила с собой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Мать и двое ее детей найдены мертвыми в Вологде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об убийстве стало известно после того, как отец погибших детей обратился в полицию. Он рассказал, что ранним утром ушел на работу и после того, как вернулся, нашел свою жену и двоих детей, мальчика и девочку 2018 и 2019 года рождения, убитыми. На теле детей были колото-резаные ранения, уточняет СК. Как отмечает «Вологда Регион», убийство произошло на улице Северная.

Следствие предполагает, что убить детей могла их собственная мать, которая в прошлом лечилась у психиатра. Возможно, после убийства детей она покончила с собой. Жене было 33 года. СК возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса России) и собирает доказательства. На место преступления выехал руководитель СК по Вологодской области.

В октябре 2021 года в Вологде убили девятилетнюю девочку. Предполагаемую убийцу задержали, когда она пыталась уехать из города в Мурманск на поезде. Следствие предполагало, что женщина встретила девятилетнюю девочку на одной из городских улиц Вологды, завязала с ней разговор, а затем увела ребенка в свою квартиру и убила. По одной из версий, у женщины также было психическое расстройство.

Происшествия,Следственный комитет,
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