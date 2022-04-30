Мать и двое ее детей найдены мертвыми в Вологде

В Вологде мать, предположительно, убила двух своих детей и покончила с собой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

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Об убийстве стало известно после того, как отец погибших детей обратился в полицию. Он рассказал, что ранним утром ушел на работу и после того, как вернулся, нашел свою жену и двоих детей, мальчика и девочку 2018 и 2019 года рождения, убитыми. На теле детей были колото-резаные ранения, уточняет СК. Как отмечает «Вологда Регион», убийство произошло на улице Северная.

Следствие предполагает, что убить детей могла их собственная мать, которая в прошлом лечилась у психиатра. Возможно, после убийства детей она покончила с собой. Жене было 33 года. СК возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 Уголовного кодекса России) и собирает доказательства. На место преступления выехал руководитель СК по Вологодской области.