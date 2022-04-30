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1 час назад

Мужчина взял в заложники своего трёхлетнего сына в Чите

Вечерняя Москва

В Чите мужчина взял в заложники своего трёхлетнего сына и угрожает застрелить ребенка. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщилb Telegram-каналt Mash.

— Мужчина взял в заложники своего трёхлетнего сына в Чите. Он угрожает застрелить ребёнка, — говорится в сообщении.

По данным агентства, 35-летний директор автомойки Александр Докин приехал к бывшей жене Анастасии. В результате, началась ссора, в ходе которой мужчина выгнал женщину в подъезд. Он заперся в квартире вместе с сыном и угрожает его убить.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они оцепили многоэтажку на Украинском бульваре. Производятся попытки переговоров с мужчиной, но он хочет говорить только с бывшей женой и требует, чтобы та зашла в квартиру. Силовики планируют взламывать дверь.

Предприниматель ранее был дважды судим. По словам Докина, он вооружен гладкоствольным ружьем, передает Mash.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В январе мужчина взял в заложники ребенка в городе Филадельфия. Он закрылся в доме и угрожал убить ребенка.

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