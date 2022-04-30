В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
18 минут назад

112: в Чите мужчина забаррикадировался в квартире и пригрозил убить своего сына

Газета.Ru

В доме, находящемся на Украинском бульваре в Чите, по предварительным данным, мужчина захватил ребенка и пригрозил убить его. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Мужчина забаррикадировался в квартире и пригрозил убить сына в Чите
Фото: Чита.РуЧита.Ру

По информации издания, сотрудники полиции уже оцепили многоэтажку, где произошел инцидент.

Предположительно, 35-летний местный житель выгнал жену в подъезд. Затем мужчина якобы угрожал ножом соседу по дому.

В настоящий момент житель Читы заперся в квартире и угрожает застрелить своего сына.

Как добавили соседи, у злоумышленника якобы имеется ружье.

В местном сообществе «Чита.Ру» пишут, что к месту прибыли автомобили МЧС, Росгвардии, реанимации, а также автолестница.

Ранее в Подмосковье пенсионер забаррикадировался в квартире и устроил стрельбу из ружья.

Происшествия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители