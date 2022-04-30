Мужчина забаррикадировался в квартире и пригрозил убить сына в Чите

В доме, находящемся на Украинском бульваре в Чите, по предварительным данным, мужчина захватил ребенка и пригрозил убить его. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

Фото: Чита.Ру Чита.Ру

По информации издания, сотрудники полиции уже оцепили многоэтажку, где произошел инцидент.

Предположительно, 35-летний местный житель выгнал жену в подъезд. Затем мужчина якобы угрожал ножом соседу по дому.

В настоящий момент житель Читы заперся в квартире и угрожает застрелить своего сына.

Как добавили соседи, у злоумышленника якобы имеется ружье.

В местном сообществе «Чита.Ру» пишут, что к месту прибыли автомобили МЧС, Росгвардии, реанимации, а также автолестница.