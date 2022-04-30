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45 минут назад

Хулиганы снесли инсталляцию ZAMESTIM в Петербурге и попали на видео

Александр Кузьмин

В ночь с 29 на 30 апреля около 2:00 в полицию Центрального района поступило сообщение, что на пересечении Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы группа людей повредила арт-объект ZAMESTIM. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Видео опубликовал "Петербургский дневник".

На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина – два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки. Они повредили одну из букв конструкции.

Группа была доставлена в отдел полиции. В отношении задержанных составлены административные протоколы.

Происшествия,Видео,
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