Хулиганы снесли инсталляцию ZAMESTIM в Петербурге и попали на видео

В ночь с 29 на 30 апреля около 2:00 в полицию Центрального района поступило сообщение, что на пересечении Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы группа людей повредила арт-объект ZAMESTIM. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Видео опубликовал "Петербургский дневник".

На месте происшествия по подозрению в повреждении конструкции были задержаны четыре гражданина – два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки. Они повредили одну из букв конструкции.