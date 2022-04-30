Два «Мерседеса» устроили смертельное ДТП в Москве и попали на видео

На Щёлковском шоссе Москвы столкнулись два автомобиля «Мерседес-Бенц». В результате ДТП погиб один человек. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал столичной прокуратуры.

«Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП на Щелковском шоссе», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что ДТП произошло в ночь на 30 апреля. По предварительным данным, владелец Mercedes-Benz C 200 двигался по улице Бирюсинка. Он выехал на перекресток на «красный» сигнал светофора и столкнулся с Mercedes-Benz Е 200. Пассажир C 200 погиб на месте от травм, несовместимых с жизнью.