Столб упал на машины у Медного всадника в Петербурге. Видео

В Петербурге произошло ЧП у Медного всадника. Вечером в пятницу, 29 апреля, очевидцы увидели, как фонарный столб рухнул прямо на проезжавшие мимо автомобили. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«В Санкт-Петербурге возле памятника Медный всадник светофорный столб упал на машины «Мазда» и «Фольксваген». На месте работают бригада мастеров и сотрудники ДПС», – рассказали очевидцы.