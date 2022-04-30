Столб упал на машины у Медного всадника в Петербурге. Видео

В Петербурге произошло ЧП у Медного всадника. Вечером в пятницу, 29 апреля, очевидцы увидели, как фонарный столб рухнул прямо на проезжавшие мимо автомобили. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
«В Санкт-Петербурге возле памятника Медный всадник светофорный столб упал на машины «Мазда» и «Фольксваген». На месте работают бригада мастеров и сотрудники ДПС», – рассказали очевидцы.
Также в распоряжении нашего издания оказалось видео с места ЧП. На кадрах видно, что высокий столб с дорожными знаками и светофором упал на две машины. Водителей автомобилей не видно, но сами машины получили серьезные механические повреждения.