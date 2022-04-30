Появилось видео задержания дебошира с ножом на станции в Петербурге

На станции «Комендантский проспект» накануне вечером, 28 апреля, молодой человек, вооружившись ножом, набросился на сотрудников подземки. Об этом сообщает "Петербургский дневник" . В распоряжении 78.ru появилось видео с места происшествия.

Как видно на записи, молодой человек сначала о чём-то пытался договориться с сотрудниками метро. Получив отказ, он перешёл к решительным действиям. Парень достал нож и начал размахивать им перед сотрудниками метрополитена.

Судя по видео с камер, охрана сначала ходила по кругу и ничего не предпринимала, чтобы утихомирить вооружённого ножом пассажира. В ситуацию вмешался один из очевидцев происходящего. Он подошел к дебоширу и ударил его сумкой по голове. Получив удар, вооруженный пассажир упал на пол, после этого сотрудники метро скрутили его. В результате дебошира задержали полицейские.