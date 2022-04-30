Массовая драка из-за танцев на столе в московском баре попала на видео

В московском баре «Небар» произошла массовая драка из-за того, что две посетительницы решили станцевать в обуви прямо на столе. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

Девушки взобрались на стол, за которым сидели люди, после чего начали танцевать. Двум парням это не понравилось, и они решили высказать свое недовольство.