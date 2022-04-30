У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система

Экипаж самолет компании «Уральские авиалинии» сообщил о проблемах с навигационной системой. Она отказала во время рейса из Раменского в Худжанд. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные telegram-канала Aviaincident.

«В 11:26 (мск) в Самарской зоне ЕС ОрВД [единая система организации воздушного движения] при полете по маршруту […] экипаж самолета А-321 доложил об отказе навигационной системы. В 11:34 восстановил работу навигационной системы, решение следовать на аэродром назначения», - отмечается в сообщении.

По сведениям издания, в 11-52 проблема с системой возникла снова, экипаж судна рассказал о ней диспетчеру. В итоге, летчики приняли решение о возвращении на аэродром вылета. При этом сигналы «Срочность» и «Бедствие» не были объявлены.