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28 минут назад

У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система

Елена Прошина

Экипаж самолет компании «Уральские авиалинии» сообщил о проблемах с навигационной системой. Она отказала во время рейса из Раменского в Худжанд. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на данные telegram-канала Aviaincident.

У самолета «Уральских авиалиний» отказала навигационная система
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 11:26 (мск) в Самарской зоне ЕС ОрВД [единая система организации воздушного движения] при полете по маршруту […] экипаж самолета А-321 доложил об отказе навигационной системы. В 11:34 восстановил работу навигационной системы, решение следовать на аэродром назначения», - отмечается в сообщении.

По сведениям издания, в 11-52 проблема с системой возникла снова, экипаж судна рассказал о ней диспетчеру. В итоге, летчики приняли решение о возвращении на аэродром вылета. При этом сигналы «Срочность» и «Бедствие» не были объявлены.

Пресс-служба авиакомпании, отмечает URA.RU, отказалась от подробных комментариев.

Происшествия,Уральские авиалинии,ЕС,
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