Труп обнаружили в Москве-реке на юге столицы

Труп мужчины обнаружили в Москве-реке у Нагатинской набережной. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Напротив дома 35 на Варшавском шоссе в реке обнаружен труп мужчины, лицом вниз», — приводит слова собеседника агентство.
На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее тело голого мужчины с пробитой головой было найдено после пожара в коммунальной квартире в центре Москвы.