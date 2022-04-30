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30 минут назад

Труп обнаружили в Москве-реке на юге столицы

Мослентаиещё 1

Труп мужчины обнаружили в Москве-реке у Нагатинской набережной. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Труп обнаружили в Москве-реке на юге столицы
Фото: PixabayPixabay

«Напротив дома 35 на Варшавском шоссе в реке обнаружен труп мужчины, лицом вниз», — приводит слова собеседника агентство.

На данный момент на месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее тело голого мужчины с пробитой головой было найдено после пожара в коммунальной квартире в центре Москвы.

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