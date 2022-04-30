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1 час назад

Два снаряда ВСУ попали в населенный пункт в Брянской области

Lenta.ruиещё 1

Российские средства ПВО засекли утром 30 мая самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, передает РИА Новости.

Два снаряда ВСУ попали в населенный пункт в Брянской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — рассказал он.

Губернатор сообщил, что взрывной волной посердило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию.

В Брянской области заявили об обстреле погранпункта ФСБ со стороны Украины

Жертв нет, на месте работают оперативный службы.

Происшествия,Александр Богомаз,ФСБ,
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