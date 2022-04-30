Стала известна причина пожара в военном НИИ Твери

Короткое замыкание электронагревательного прибора стало причиной пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери , в котором погибли более 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

"Предварительные обстоятельства и причина пожара установлены. К возгоранию привело короткое замыкание электронагревательного прибора в кабинете на втором этаже, когда в нем никого не было", - сказал собеседник агентства. Причиной значительного распространения пожара и, как следствие, сильного задымления стал поздний вызов пожарных. "Данная версия также находит свое подтверждение", - уточнил источник.

По его словам, в здании в момент начала пожара было 175 человек, 54 из них были спасены из горящих помещений, 98 вышли на улицу сами. В ходе разбора завалов на месте ЧП были найдены тела 22 погибших, поиски еще одного продолжаются.