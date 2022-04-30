Генерала ФСБ отправили в тюрьму за срыв секретной программы

«Поссорившись с подрядчиками, он сорвал сверхсекретную программу по защите госграницы России в Арктике, а выделенные на нее 658 млн рублей направил на строительство ведомственного жилья в Крыму. Чем руководствовался при этом авторитетный тыловик, осталось тайной. Коррупционной составляющей в его действиях найти не удалось», — сообщает «Коммерсантъ».