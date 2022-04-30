СМИ: на сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул пожар

Сахалинцы сообщают о серьезном пожаре на тепловой электростанции ГРЭС-2. Об этом пишет Sakhalin.Info.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Местные жители сообщили о хлопке и задымлении в районе электростанции. По предварительным данным, возгорание произошло во втором блоке, там загорелся турбогенератор. Информации о более детальных причинах произошедшего пока нет. О пострадавших не сообщается.

Сотрудников ГРЭC эвакуируют, на место пожара прибыло руководство электростанции. Как сообщает Telegram-канал Mash, на месте работают 14 спасателей — возгорание ликвидировано. Часть нагрузки взяла на себя ТЭЦ-1. По данным местных СМИ, накануне на ГРЭС-2 произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт.

"Поручил министру энергетики Сахалинской области Михаилу Гузенко оперативно выехать на место для оценки ситуации. Также дал поручение заместителю председателя правительства Олегу Попову проверить все энергоисточники", - сообщил губернатор Валерий Лимаренко.