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31 минуту назад

СМИ: на сахалинской ГРЭС-2 произошел пожар

Газета.Ru

Сахалинцы сообщают о серьезном пожаре на тепловой электростанции ГРЭС-2. Об этом пишет Sakhalin.Info.

СМИ: на сахалинской ГРЭС-2 вспыхнул пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Местные жители сообщили о хлопке и задымлении в районе электростанции. По предварительным данным, возгорание произошло во втором блоке, там загорелся турбогенератор. Информации о более детальных причинах произошедшего пока нет. О пострадавших не сообщается.

Сотрудников ГРЭC эвакуируют, на место пожара прибыло руководство электростанции. Как сообщает Telegram-канал Mash, на месте работают 14 спасателей — возгорание ликвидировано. Часть нагрузки взяла на себя ТЭЦ-1. По данным местных СМИ, накануне на ГРЭС-2 произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт.

"Поручил министру энергетики Сахалинской области Михаилу Гузенко оперативно выехать на место для оценки ситуации. Также дал поручение заместителю председателя правительства Олегу Попову проверить все энергоисточники", - сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

Ранее стало известно, что атомные электростанции в России будут застрахованы на 2 трлн рублей.

Происшествия,Валерий Лимаренко,Олег Попов,
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