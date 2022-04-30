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1 час назад

Москвич пригрозил бросить гранату в распивающих на улице алкоголь соседей

Мослента

Житель московского района Гольяново в нестандартной форме пригрозил соседям, шумно распивающим алкогольные напитки под окнами жилых домов. Фото бумажного объявления опубликовали в группе района во «ВКонтакте».

Москвич пригрозил бросить гранату в распивающих алкоголь соседей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина написал, что если хулиганы будут распивать алкоголь с 21:00 до 7:00, он будет вынужден скидывать на их головы страйкбольные гранаты.

«Эффект вам понравится», — подписал он.

Пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то поддержал мужчину, отметив, что жители района часто страдают от подобных ночных посиделок по ночам. Другие же указали на недопустимость такого поведения, уточнив, что в данном случае есть только один вариант — вызвать наряд полиции на нарушителей тишины в ночное время суток.

«Чтобы многоуважаемым алкоголикам понравился эффект, их надо поливать водочкой и закидывать огурчиками», «Нормального пьяницу это только раззадорит. Да и за эти игрушки есть практика уголовных дел, а за распитие алкоголя — административный протокол», «Автор, а кто ты такой, чтобы кидать гранаты? Не нравится, звони в полицию. За такое штраф не 500 рублей будет, как за распитие», — прокомментировали юзеры.

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом предметом, похожим на гранату. Как потом выяснили правоохранители, это было шоколадное яйцо.

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