Москвич пригрозил бросить гранату в распивающих алкоголь соседей

Житель московского района Гольяново в нестандартной форме пригрозил соседям, шумно распивающим алкогольные напитки под окнами жилых домов. Фото бумажного объявления опубликовали в группе района во «ВКонтакте».
Мужчина написал, что если хулиганы будут распивать алкоголь с 21:00 до 7:00, он будет вынужден скидывать на их головы страйкбольные гранаты.
«Эффект вам понравится», — подписал он.
Пользователи сети разделились на два лагеря. Кто-то поддержал мужчину, отметив, что жители района часто страдают от подобных ночных посиделок по ночам. Другие же указали на недопустимость такого поведения, уточнив, что в данном случае есть только один вариант — вызвать наряд полиции на нарушителей тишины в ночное время суток.
«Чтобы многоуважаемым алкоголикам понравился эффект, их надо поливать водочкой и закидывать огурчиками», «Нормального пьяницу это только раззадорит. Да и за эти игрушки есть практика уголовных дел, а за распитие алкоголя — административный протокол», «Автор, а кто ты такой, чтобы кидать гранаты? Не нравится, звони в полицию. За такое штраф не 500 рублей будет, как за распитие», — прокомментировали юзеры.
Ранее в подмосковной Балашихе мужчина угрожал взорвать многоквартирный дом предметом, похожим на гранату. Как потом выяснили правоохранители, это было шоколадное яйцо.