Москвич пригрозил бросить гранату в распивающих алкоголь соседей

«Чтобы многоуважаемым алкоголикам понравился эффект, их надо поливать водочкой и закидывать огурчиками», «Нормального пьяницу это только раззадорит. Да и за эти игрушки есть практика уголовных дел, а за распитие алкоголя — административный протокол», «Автор, а кто ты такой, чтобы кидать гранаты? Не нравится, звони в полицию. За такое штраф не 500 рублей будет, как за распитие», — прокомментировали юзеры.