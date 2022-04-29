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14 минут назад

Музыкант в Москве выстрелил в соседа за мнение о новой песне

Lenta.ru

В Москве мужчина, занимающийся музыкой, выстрелил в соседа, который высказал негативное мнение о новой песне. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает «Московский комсомолец».

Музыкант выстрелил в соседа в Москве
Фото: Максим Поляков / КоммерсантъМаксим Поляков / Коммерсантъ

По данным издания, инцидент произошел несколько дней назад вечером в одной из квартир на Молодогвардейской улице. 25-летний Антон после работы пошел к соседу Юрию, которому обещал починить два интернет-маршрутизатора. В квартире Юрий распивал спиртное с двумя друзьями, которым он включил для прослушивания свою новую аудиокомпозицию. В припеве была речь о «девушках легкого поведения», Антон высказал негативное мнение о творчестве Юрия.

Спустя немного времени, когда гость обувался и собирался уходить, музыкант появился с ружьем и выстрелил в соседа. Раненый поспешил сбежать, а стрелка успокоили и обезоружили друзья. Антон вызвал скорую, пуля прошла по касательной, медики наложили швы.

Изначально пострадавший не хотел заявлять на друга и даже рассказал полицейским, что в него выстрелили прохожие на улице, которые требовали деньги и телефон. Но позже мужчина передумал, так как посчитал, что Юрий бывает опасным в подобных ситуациях.

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