Помощницу российского судьи нашли убитой в Подмосковье

По данным издания, женщина жила в квартире в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском городском округе. Год назад она развелась с мужем, ее дети остались жить с супругом. О проблемах на работе или об угрозах от недоброжелателей близким она не рассказывала.

Пять дней назад она перестала выходить на связь и не вышла на работу. После этого ее родственники обратились в полицию. Спустя несколько дней поисков стражи порядка нашли ее тело около заброшенной постройки в соседнем СНТ в двух километрах от дома. Одежды на погибшей не было, а тело было завалено землей и бытовым мусором. Криминалисты обнаружили на голове женщины рану. Выяснилось, что потерпевшая скончалась за четыре дня до момента обнаружения.