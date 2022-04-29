В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
15 минут назад

Помощницу российского судьи нашли убитой в Подмосковье

Lenta.ru

В Подмосковье полиция обнаружила тело 43-летней помощницы судьи одного из судов столицы. Об этом пишет «KP.RU».

Помощницу российского судьи нашли убитой в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, женщина жила в квартире в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском городском округе. Год назад она развелась с мужем, ее дети остались жить с супругом. О проблемах на работе или об угрозах от недоброжелателей близким она не рассказывала.

Пять дней назад она перестала выходить на связь и не вышла на работу. После этого ее родственники обратились в полицию. Спустя несколько дней поисков стражи порядка нашли ее тело около заброшенной постройки в соседнем СНТ в двух километрах от дома. Одежды на погибшей не было, а тело было завалено землей и бытовым мусором. Криминалисты обнаружили на голове женщины рану. Выяснилось, что потерпевшая скончалась за четыре дня до момента обнаружения.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Правоохранители считают, что смерть женщины носит криминальный характер.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители