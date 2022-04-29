В России возбудили дело за жестокое обращение с приемным ребенком

Следователи возбудили уголовное дело после сообщения о жестоком обращении с приемным ребенком в одной из семей села Обильное на Ставрополье. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Фото: тасс тасс

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация о возможном жестоком обращении с приемным мальчиком в Георгиевском округе. На фотографиях ребенок находился запертым на замок за железной дверью. Мальчик лежал под одеялом на полу с железной миской.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия следователи СК РФ выяснят все обстоятельства произошедшего. В отношении органов опеки и попечительства возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по контролю за воспитанием несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

На место также выезжали сотрудники полиции, представители администрации округа и органа опеки.

"Пока выясняются все обстоятельства произошедшего, ребенок временно находится в детском доме. Его здоровью ничего не угрожает. Сотрудниками ОМВД России по Георгиевскому городскому округу по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства", - написал в своем телеграм-канале глава округа Андрей Зайцев.