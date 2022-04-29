Узнавший про связь Трампа с Россией осведомитель найден мертвым

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Тело Бруксмита было найдено в кампусе средней школы Вудро Вильсона в Лос-Анджелесе 25 апреля. По сообщениям местной полиции, смерть наступила в семь часов утра. Осведомитель ФБР пропал без вести в 2021 году, в последний раз его видели 6 апреля. Издание отмечает, что, несмотря на пропажу, его аккаунт в Twitter был активен. Его коллега утверждает, что Бруксмит давно боролся с наркотической зависимостью. Полиция также не подозревает никакого подвоха в этом деле.

В 2019 году Бруксмит передал ФБР сотни документов, оставленных после самоубийства его отцом, руководителем банка Биллом Бруксмитом, когда федеральные власти расследовали связь между Deutsche Bank и Трампом. Банк является банком-корреспондентом российского Газпромбанка в США. В 2020 году просочились сведения, что банк активно кредитовал компании Дональда Трампа до его президентства. Выдача крупных займов структурам бизнесмена совпала с переводом Газпромбанком на счет в Deutsche Bank Trust Company Americas около 16 миллиардов рублей (около 511 миллионов долларов по состоянию на 2013 год).