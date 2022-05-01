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1 час назад

Появились подробности крушения вертолета в Забайкалье

Авторадиоиещё 11

Разбившийся вертолет Ми-8 в Забайкальском крае возвращался с тушения пожара. При этом он не был задействован непосредственно в тушении, а лишь доставлял людей. Об этом сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Появились подробности крушения вертолета в Забайкалье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, на борту находились 15 человек. Один из них погиб, еще пять пострадали, но находятся в удовлетворительном состоянии.

По данным источника ТАСС, вертолет совершил посадку на аэродроме, после чего из-за порыва ветра опрокинулся на бок и загорелся. При этом в качестве основных версий рассматриваются ошибка экипажа и отказ техники.

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