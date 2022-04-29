Питон выполз из канализации московской многоэтажки

Из канализации многоэтажного дома в центре Москвы выполз питон, которого обнаружила пенсионерка. Женина вызвала службу спасения. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Москве.

«По нашим данным, питон выполз из террариума, куда его и вернули спасатели», — сказал представитель ведомства, добавив, что работой занимались представители городских экстренных служб.

По информации Telegram-канал Baza, змею увидела пенсионерка, которая приехала погостить к детям в высотку на Котельнической набережной. Выяснилось, что рептилия принадлежала владельцам квартиры, но месяц назад змея сбежала, тогда найти ее не удалось.

Все это время змея провела в сливе ванны, однако за месяц она проголодалась и выбралась. Пенсионерка вызвала спасателей, которые вернули питомца в террариум.