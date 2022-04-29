В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
52 минуты назад

Российские подростки толпой избили сверстника и попали на видео

Lenta.ru

В Челябинске в микрорайоне Чурилово подростки толпой жестоко избили сверстника. Прохожие разогнали школьников, видео драки опубликовал региональный портал 74.RU.

На опубликованных кадрах видно, как в российском городе подросток с окровавленным лицом лежит на земле и корчится от боли. Ему буквально выкручивает руку другой мальчик. За происходящим со смехом наблюдают еще несколько школьников.

Подростку пытаются помочь прохожие. Один из мужчин спрашивает у школьников, зачем они избивали мальчика всей толпой. Те отвечать не стали и убежали.

В полиции позже порталу сообщили, что по данному факту начата проверка.

Ранее в Челябинске восемь подростков устроили драку с поножовщиной из-за вейпа.

Местный школьник собрался купить электронный испаритель у другого подростка, но во время сделки между ними произошел конфликт. Тогда молодые люди договорились о «стрелке», на которую каждый привел четверых своих знакомых.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители