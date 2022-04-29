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1 час назад

В Ленинградской области юноша обвинил отчима в многолетнем насилии

Газета.Ru

В правоохранительные органы с заявлением обратился 20-летний юноша, он заявил, что отчим насиловал его в течение шести лет, сообщают «Невские новости».

В Ленинградской области юноша обвинил отчима в многолетнем насилии
Фото: агн москваагн москва

Приемный сын сообщил сотрудникам полиции, что до 17 лет подвергался сексуальному насилию со стороны мужа матери. По словам юноши, отчим впервые надругался над ним в возрасте 11 лет.

«Он заявил, что с 2013 по 2019 год его безработный отчим, живущий в поселке Белогорка, регулярно насиловал его», пишет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело за насильственные действия в отношении ребенка, не достигшего возраста 14 лет. Отчим юноши задержан, ему может грозить длительный тюремный срок.

Ранее сообщалось о том, что россиянину дали 12 лет колонии за изнасилование трех девушек.

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