Россиянка задушила сына и закопала его в лесу по указанию сожителя

«В 2001 году подозреваемые проживали в г. Сибай. Мужчина, испытывая неприязнь к сыну своей сожительницы, не желая заниматься его воспитанием, в том числе, в связи с наличием у сожителей второго общего ребенка, путем уговоров и угроз склонил ее совершить убийство сына. Сожители разработали план, согласно которому в июле 2001 года подозреваемая, под предлогом сбора веников, уехала с сыном на велосипеде в лесной массив в Баймакском районе, где задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия. Останки были обнаружены спустя 16 лет местным жителем», — сговорится в следователи.