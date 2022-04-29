Россиянка задушила сына и закопала его в лесу по указанию сожителя

В Сибае следователи задержали супружескую пару 52 и 62 лет, которая проживает в Уфе — женщину и мужчину обвиняют в преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 и чч. 4, 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, а также подстрекательство и пособничество в его совершении). Сообщение об этом появилось на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.
Как установило следствие, супруги виновны в убийстве 11-летнего сына женщины. Оно произошло более 20 лет назад. В 2001 году правоохранительные органы получили сообщение об исчезновении 11-летнего ребенка: мальчик уехал на велосипеде от дедушки и бабушки после чего пропал без вести. Тогда обстоятельства его исчезновения установить не удалось. Было возбуждено уголовное дело по факту изчезновения.
В 2017 году в лесу недалеко от Сибая были обнаружены останки человека, экспертиза подтвердила, что они принадлежали пропавшему мальчику.
В 2021-2022 годах следователи вернулись к материалам уголовного дела, вновь опросили родственников ребенка, установили новых свидетелей. В результате правоохранители установили, что преступление совершила мать мальчика под давлением мужчины, который на тот момент был ее сожителем. Женщина призналась в преступлении.
«В 2001 году подозреваемые проживали в г. Сибай. Мужчина, испытывая неприязнь к сыну своей сожительницы, не желая заниматься его воспитанием, в том числе, в связи с наличием у сожителей второго общего ребенка, путем уговоров и угроз склонил ее совершить убийство сына. Сожители разработали план, согласно которому в июле 2001 года подозреваемая, под предлогом сбора веников, уехала с сыном на велосипеде в лесной массив в Баймакском районе, где задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия. Останки были обнаружены спустя 16 лет местным жителем», — сговорится в следователи.
В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.
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