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39 минут назад

Кроваво-красную реку в подмосковном Видном сняли на видео

Александр Кузьмин

В Подмосковье река окрасилась в кроваво-красный цвет. Водоем ярко-алого оттенка запечатлели на камеру в городе Видном. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

«Это в Ленинском районе. Вода красная, как кровь. Город Видное, гипсобетон. Вот так у нас участвуют в экологии. И все это впадает в Пахру», – заявляет автор ролика.

Как уточняет канал, причины необычного окраса воды неизвестны.

Ранее сообщалось о пожаре на гигантском мусорном полигоне. Огонь охватил площадь свалки в 50 футбольных полей.

Происшествия,Новости Москвы,Экология,Видео,
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