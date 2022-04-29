В Подмосковье река окрасилась в кроваво-красный цвет. Водоем ярко-алого оттенка запечатлели на камеру в городе Видном. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Говорит Москва».
«Это в Ленинском районе. Вода красная, как кровь. Город Видное, гипсобетон. Вот так у нас участвуют в экологии. И все это впадает в Пахру», – заявляет автор ролика.
Как уточняет канал, причины необычного окраса воды неизвестны.
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