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1 час назад

Вдову рэпера Картрайта осудят за убийство и надругательство над телом жертвы

Lenta.ruиещё 5

Вдову рэпера Энди Картрайта, он же Александр Юшко, осудят за убийство и надругательство над телом жертвы — прокуратура согласилась с формулировками обвинительного заключения; дело передано в суд. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает «Фонтанка».

Вдову рэпера Картрайта осудят за убийство и надругательство
Фото: соцсетисоцсети

По данным издания, в обвинительном заключении присутствует формулировка:

«с целью скрыть преступление обвиняемая, используя пилу-ножовку и нож, расчленила труп потерпевшего, уничтожила часть внутренних органов, а также подвергла части трупа воздействиям низких температур, влажной среды и поваренной соли».

Следствие считает, что Марина Кохал 24 июля 2020 года в квартире на Невском проспекте ввела Юшко инъекцию препарата, от которого у артиста развились шоковое состояние, а также выраженная гипоксия. У следствия нет сомнений, что это не было сделано не случайно, а с целью убийства.

Ранее в отношении Марины Кохал, уже на тот момент обвиненной в убийстве, возбудили новое дело по статье «Надругательство над телами умерших» УК РФ. В декабре 2021 года прекратили уголовное дело против 68-летней Елены Кохал, тещи расчлененного рэпера, которую ранее следствие считало пособницей убийства. Расследование закончили в связи с отсутствием состава преступления. Женщину задержали в октябре 2020 года и хотели арестовать, но на заседании в суде она потеряла сознание; меру пресечения ей не избрали.

О смерти артиста стало известно в конце июля 2020 года; было возбуждено уголовное дело об убийстве, в котором обвинили Марину Кохал. По ее версии супруг умер от передозировки наркотиков, а тело музыканта она расчленила, чтобы скрыть его «бесславную» смерть. Но эксперты пришли к выводу, что мужчина был здоров и умер не своей смертью.

Происшествия,Александр Юшко,
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