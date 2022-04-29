Курьер из Санкт-Петербурга домогался 15-летней школьницы

Мужчина в форме курьера подъехал к учебному учреждению на велосипеде и начал домогаться до 15-летней девятиклассницы. Об этом сообщили «Невские новости».

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Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. Женщина рассказала, что у выхода из школы остановился доставщик еды на велосипеде. Он спросил у девочки дорогу и уехал. Однако через несколько минут курьер вернулся и предложил школьнице прогуляться. Позже стал настаивать на том, чтобы она сходила с ним в кино. Девочка сказала о большой разнице в возрасте и отказалась.

Курьер без спроса начал обнимать школьницу, поцеловал ее в щеку и стал трогать за грудь и ягодицы. Девочке удалось вырваться из рук мужчины и убежать. Дома она рассказала о случившемся родителям.