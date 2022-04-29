В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
11 минут назад

В Санкт-Петербурге доставщик еды домогался 15-летней школьницы

Газета.Ru

Мужчина в форме курьера подъехал к учебному учреждению на велосипеде и начал домогаться до 15-летней девятиклассницы. Об этом сообщили «Невские новости».

Курьер из Санкт-Петербурга домогался 15-летней школьницы
Фото: PexelsPexels

Мать пострадавшей девочки обратилась в полицию. Женщина рассказала, что у выхода из школы остановился доставщик еды на велосипеде. Он спросил у девочки дорогу и уехал. Однако через несколько минут курьер вернулся и предложил школьнице прогуляться. Позже стал настаивать на том, чтобы она сходила с ним в кино. Девочка сказала о большой разнице в возрасте и отказалась.

Курьер без спроса начал обнимать школьницу, поцеловал ее в щеку и стал трогать за грудь и ягодицы. Девочке удалось вырваться из рук мужчины и убежать. Дома она рассказала о случившемся родителям.

Ранее сообщалось о том, что в Ярославской области 11-летний мальчик чуть не задушил одноклассника.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители