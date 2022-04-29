В Индии произошел пожар на гигантском мусорном полигоне. Охваченную огнем свалку сняли на видео автомобилисты в районе Нью-Дели. Соответствующая запись появилась в Интернете.

На опубликованных кадрах видно, что пламя распространилось на огромную территорию. Высота свалки достигает 17-этажного дома, а площадь – 50 футбольных полей. Горящий мусорный полигон является одним из самых крупных в мире. По некоторым сведениям, причиной возникновения пожара могли стать погодные условия: в регионе установилась рекордная жара.