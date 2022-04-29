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22 минуты назад

Россиянка призналась в убийстве 11-летнего сына по указанию сожителя

Lenta.ru

В Сибае следователи задержали супружескую пару по делу об убийстве 11-летнего мальчика, пропавшего без вести более 20 лет назад. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

Женщина призналась в жестоком убийстве 11-летнего сына
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, погибший был сыном подозреваемой. Ее сожитель, испытывая неприязнь к мальчику и не желая заниматься его воспитанием, с помощью угроз и уговоров убедил избранницу избавиться от ребенка. Злоумышленники разработали план, согласно которому в июле 2001 года женщина под предлогом сбора веников уехала с сыном в лес в Баймакском районе, где задушила мальчика поясом от халата, который ей заранее передал второй фигурант.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по республике, после этого подозреваемая вернулась домой и сообщила возлюбленному о том, что выполнила его приказ, на что тот ответил:

«Бери лопату и иди закопай тело».

Женщина так и сделала. Велосипед и обувь мальчика она выбросила неподалеку от места преступления, а халат и пояс вечером сожгла в бане.

О пропаже школьника в полицию сообщил его дедушка. Он сказал, что утром 21 июля внук уехал от него на велосипеде к матери, однако до дома так и не добрался. Было возбуждено дело, однако тогда следователям не удалось найти ребенка.

В 2017 году между деревнями Хасаново и Культубан был найден череп неизвестного человека. Молекулярно-генетическая экспертиза показала, что он принадлежат пропавшему в Баймакском районе мальчику. В 2021-2022 годах следователи, криминалисты и полицейские повторно изучили материалы дела и вновь допросили родственников потерпевшего, а также установили новых свидетелей.

В результате выяснилось, что к исчезновению ребенка может быть причастна его мать и ее супруг, который в 2001 году был сожителем. После предъявления доказательств женщина призналась в содеянном и выдала мужа. Известно, что пара воспитывает двух общих детей.

Происшествия,Евгений Каневский,Следственный комитет,
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