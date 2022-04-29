В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды

"Злоумышленники под видом инвестиционной компании предлагали потерпевшим делать у них вклады под высокие проценты в сверхприбыльные проекты. Кроме того, гражданам сообщали о якобы имеющейся возможности возврата финансов. В действительности же злоумышленники присваивали себе все денежные средства, полученные от пенсионеров. Всего от действий аферистов пострадали 170 человек. Предварительная сумма материального ущерба составляет свыше 100 млн рублей", - сказали в пресс-службе.