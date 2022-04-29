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1 час назад

В Москве пресекли работу финансовой пирамиды, куда 170 пенсионеров вложили 100 млн рублей

ТАССиещё 2

Сотрудники полиции пресекли деятельность финансовой пирамиды, участники которой подозреваются в хищении у 170 пенсионеров более 100 млн рублей под видом инвестиционной компании. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В Москве задержаны организаторы финансовой пирамиды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Злоумышленники под видом инвестиционной компании предлагали потерпевшим делать у них вклады под высокие проценты в сверхприбыльные проекты. Кроме того, гражданам сообщали о якобы имеющейся возможности возврата финансов. В действительности же злоумышленники присваивали себе все денежные средства, полученные от пенсионеров. Всего от действий аферистов пострадали 170 человек. Предварительная сумма материального ущерба составляет свыше 100 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что полицейские провели обыски по местам проживания подозреваемых, где были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и документы. По данным фактам были возбуждены 169 уголовных дел (ст. 159 УК РФ), которые соединены в одно производство.

В настоящее время одному из фигурантов предъявлено обвинение, он арестован. Также ранее сотрудниками полиции была задержана его соучастница.

Происшествия,МВД России,
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