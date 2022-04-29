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31 минуту назад

В Петербурге пресекли попытку передать в центр содержания мигрантов конфеты с наркотиком

ТАСС

Полиция задержала в Петербурге гражданку иностранного государства, которая попыталась передать конфеты с наркотиком знакомой, которая ожидает выдворения из России в центре временного содержания мигрантов. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге задержали женщину с наркотиками внутри конфет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При приеме продуктовой передачи от 30-летней неработающей гражданки одной из среднеазиатских стран для 29-летней иностранки, ожидающей выдворения за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства, в шоколадных конфетах обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом коричневого цвета, в количестве 16 штук. Согласно исследованию вещество, находящееся в пакетах, является наркотическим средством гашишем, общей массой 18,43 г", - сказано в сообщении.

Иностранка задержана, возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный оборот наркотических средств").

Происшествия,МВД России,
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