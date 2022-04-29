В Петербурге задержали женщину с наркотиками внутри конфет

"При приеме продуктовой передачи от 30-летней неработающей гражданки одной из среднеазиатских стран для 29-летней иностранки, ожидающей выдворения за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства, в шоколадных конфетах обнаружены полиэтиленовые свертки с веществом коричневого цвета, в количестве 16 штук. Согласно исследованию вещество, находящееся в пакетах, является наркотическим средством гашишем, общей массой 18,43 г", - сказано в сообщении.