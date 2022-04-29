Под Саратовом нашли тело третьего члена экипажа рухнувшего вертолета

Тело третьего члена экипажа разбившегося учебного вертолета «Ансат» нашли в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Нашли, мертв», — рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Напомним, что 28 апреля военный учебный вертолет «Ансат» потерпел крушение на территории Кумысной поляны в Саратове. Инцидент произошел во время учебного полета.

Изначально сообщалось, что экипаж покинул кабину при помощи парашютов, однако позднее стало известно, что один из пилотов остался внутри кабины — обгоревшее тело нашли в обломках вертолета.