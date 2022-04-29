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18 минут назад

Под Саратовом нашли тело третьего члена экипажа рухнувшего вертолета

Елена Прошина

Тело третьего члена экипажа разбившегося учебного вертолета «Ансат» нашли в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Нашли, мертв», — рассказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Напомним, что 28 апреля военный учебный вертолет «Ансат» потерпел крушение на территории Кумысной поляны в Саратове. Инцидент произошел во время учебного полета.

Изначально сообщалось, что экипаж покинул кабину при помощи парашютов, однако позднее стало известно, что один из пилотов остался внутри кабины — обгоревшее тело нашли в обломках вертолета.

Еще один человек был найден спасателями живым. Он получил ушибы нижних конечностей, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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