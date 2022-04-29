ФСБ предотвратили теракт в Карачаево-Черкесии

«ФСБ России в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Карачаево-Черкесской Республики вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство»*, планировавшего по указанию зарубежного эмиссара МТО совершение террористического акта на одном из объектов органов власти и правопорядка», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.