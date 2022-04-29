10 самолетов ушли на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются исключительно командирами воздушных судов. В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: 2 борта Nordwind, три борта "России", и по одному борту S7, "Аэрофлот", "Белавиа", "Уральские авиалинии" и "Азимут", - говорится в распространенном сообщении.