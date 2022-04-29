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35 минут назад

Непогода стала причиной ухода на запасной аэродром 10 рейсов, летевших в Сочи

ТАСС

Число бортов, ушедших на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи, увеличилось до 10, сообщает пресс-служба авиаузла в пятницу.

10 самолетов ушли на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи
Фото: ТАССТАСС

Накануне вечером экипажи шести авиарейсов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасной аэродром из-за сильного ветра.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются исключительно командирами воздушных судов. В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: 2 борта Nordwind, три борта "России", и по одному борту S7, "Аэрофлот", "Белавиа", "Уральские авиалинии" и "Азимут", - говорится в распространенном сообщении.

С пассажирами работают представителя авиакомпаний, в терминале аэропорта Сочи для ожидающих пассажиров были размещены кулеры, пассажирам с детьми предложена комната матери и ребенка. Сокращен интервал между уборками мест общего пользования.

В настоящий момент на территории аэропорта наблюдается дождь и туман. Прогнозы по улучшению метеоусловий постоянно меняются.

Происшествия,Уральские авиалинии,АК S7,Аэрофлот,
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