10 самолетов ушли на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи

Число бортов, ушедших на запасной аэродром из-за непогоды в Сочи, увеличилось до 10, сообщает пресс-служба авиаузла в пятницу.
Накануне вечером экипажи шести авиарейсов, направлявшихся в Сочи, ушли на запасной аэродром из-за сильного ветра.
"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются исключительно командирами воздушных судов. В настоящий момент на запасном аэродроме в Минеральных водах находится 10 бортов следующих авиакомпаний: 2 борта Nordwind, три борта "России", и по одному борту S7, "Аэрофлот", "Белавиа", "Уральские авиалинии" и "Азимут", - говорится в распространенном сообщении.
С пассажирами работают представителя авиакомпаний, в терминале аэропорта Сочи для ожидающих пассажиров были размещены кулеры, пассажирам с детьми предложена комната матери и ребенка. Сокращен интервал между уборками мест общего пользования.
В настоящий момент на территории аэропорта наблюдается дождь и туман. Прогнозы по улучшению метеоусловий постоянно меняются.