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1 час назад

СМИ: обстрел со стороны Украины повредил нефтебазу в Донецке

Елена Прошина

Нефтебаза в Донецке повреждена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

СМИ: обстрел со стороны Украины повредил нефтебазу в Донецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на нефтебазе, расположенной на улице Нефтяная, была повреждена емкость. В результате оказались обесточены четыре трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов. На месте работают сотрудники спасательных ведомств.

Напомним, что ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило об обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Ночью украинцы дважды за 10 минут обстреляли столицу ДНР, выпустив 21 снаряд калибром 12 и 122 мм. До этого ВСУ трижды за ночь обстреливали территорию Донецка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Происшествия,Армия,Алексей Кулемзин,Владимир Путин,
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