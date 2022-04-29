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23 минуты назад

«Ъ»: мошенники нашли способ заработать на санкциях против России

Ura.Ru

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая подписку на сервисы, которые ушли с российского рынка в рамках западной санкционной политики. Среди них стриминговые сервисы Spotify и Netflix, а также порносайт Pornhub. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

Мошенники нашли способ заработать на санкциях против России
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

На несколько теневых онлайн-площадках появилось множество объявлений о продаже доступа к Spotify Premium, Netflix Premium и Pornhub, рассказали «Коммерсанту» в «Лаборатории Касперского». Мошенники якобы предлагают подключить пользователя к зарубежному семейному аккаунту, однако, как правило, обещания оказываются обманом.

Отмечается, что около 60 объявлений о продаже доступа к Spotify размещены в интернет-сервисе «Авито». Также на платформе найдены объявления о продаже доступа к бесплатному VPN-сервису Windscribe.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике. По его словам, санкции призваны ухудшить жизнь миллионов людей. В марте Spotife объявил об уходе с российского рынка. Также в марте Netflix прекратила работать в РФ. На этом фоне акции компании резко подешевели.

Происшествия,Владимир Путин,Netflix,Коммерсант,Лаборатория Касперского,
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