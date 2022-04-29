Мошенники нашли способ заработать на санкциях против России

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая подписку на сервисы, которые ушли с российского рынка в рамках западной санкционной политики. Среди них стриминговые сервисы Spotify и Netflix, а также порносайт Pornhub. Об этом сообщили в «Лаборатории Касперского».

Фото: Global Look Press Global Look Press

На несколько теневых онлайн-площадках появилось множество объявлений о продаже доступа к Spotify Premium, Netflix Premium и Pornhub, рассказали «Коммерсанту» в «Лаборатории Касперского». Мошенники якобы предлагают подключить пользователя к зарубежному семейному аккаунту, однако, как правило, обещания оказываются обманом.

Отмечается, что около 60 объявлений о продаже доступа к Spotify размещены в интернет-сервисе «Авито». Также на платформе найдены объявления о продаже доступа к бесплатному VPN-сервису Windscribe.