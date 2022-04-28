Стало известно о мощном пожаре в промышленном парке Азербайджана

«Начавшийся сильный пожар в промышленном парке "Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдин в азербайджанском городе Сумгаит за короткое время распространился по окрестностям. Все сотрудники, работающие на территории эвакуированы. В настоящее время МЧС предпринимает необходимые шаги для предотвращения пожара», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы холдинга.