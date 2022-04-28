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1 час назад

В Курганской области ввели режим ЧС в связи с пожарами

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В связи с пожарами в Курганской области введён режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Курганской области ввели режим ЧС
Фото: ТАСС ТАСС

«28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введён режим ЧС», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Спасатели начали эвакуацию жителей из населённых пунктов Просвет и Новый просвет, а также из посёлка Чистопрудный и деревни Чернавское.

Ранее стало известно, что около 500 человек эвакуировали из-за крупного пожара в населённом пункте Моревское и СНТ «Малиновка» в Курганской области.

Происшествия,МЧС России,
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