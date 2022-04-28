Эвакуация населенных пунктов началась в Курганской области

Режим чрезвычайной ситуации введен в Курганской области из-за природных пожаров, угрожающих населенным пунктам, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
"28 апреля в связи с установлением сухой и ветреной погоды, высокими температурами, способствующими повышению классов пожарной опасности, а также увеличением количества природных пожаров, на территории Курганской области введен режим ЧС", - сказали в ведомстве.
Начата эвакуация населенных пунктов Просвет и Новый просвет, поселка Чистопрудный и деревни Чернавское, добавили в пресс-службе.