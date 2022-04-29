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47 минут назад

Десантник одним ударом "успокоил" угрожавшего пассажирам в метро мужчину

Lenta.ruиещё 2

В петербургском метро на станции «Комендантский проспект» мужчина бросался с ножом на работников подземки и угрожал пассажирам. Остановить дебошира помог хитрый трюк находящегося неподалеку десантника: он одним ударом уложил нарушителя. Видео с места появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Десантник одним ударом "успокоил" угрожавшего пассажирам в метро мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек пытается пройти без жетона через турникеты. Его останавливают сотрудники подземки и просят пройти к кассам. Мужчина отказывается это делать и пристает к другим пассажирам. Его пытаются утихомирить сотрудники полиции, но безрезультатно.

Затем после стычки с правоохранителями дебошир достает из кармана нож. Он начинает размахивать им, пугая пассажиров. В какой-то момент рядом с ним появляется мужчина с рюкзаком. Улучив момент, он снимает рюкзак с плеча и ловко ударяет нарушителя спокойствия по лицу. После его перехватывают сотрудники полиции.

Позже Telegram-канал «Mash на Мойке» выяснил, что спас пассажиров десантник, ветеран Второй чеченской войны. Мужчина признался, что без раздумий бросился на нарушителя, поскольку ему стало страшно за жизнь других людей.

Ранее в Москве на станции метро «Новогиреево» спасли упавшую под прибывающий поезд россиянку. Чтобы помочь пострадавшей, пришлось отключить контактный рельс, из-за чего было прервано движение поездов между станциями «Шоссе Энтузиастов» и «Новокосино». Позже они следовали с увеличенным интервалом.

Происшествия,Безопасность,
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