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36 минут назад

В Крыму арестовали украинского морпеха за подготовку теракта в Симферополе

Lenta.ru

В Крыму арестован украинский морпех, проходящий подозреваемым по делу о подготовке теракта в торговом центре Симферополя: бывшего военного Вооруженных сил Украины (ВСУ), задержанного сотрудниками ФСБ, суд поместил в изолятор как минимум на два месяца. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

В Крыму арестовали украинского морпеха за подготовку теракта
Фото: 

Согласно данным суда, фигуранту 33 года, его зовут Михаил Ч., он планировал взорвать торговый центр «Меганом», где официально работал. Сам фигурант вину не признает; по его версии, он приехал в Крым к матери на постоянное проживание, после чего получил российское гражданство.

По данным РИА Новости, на процессе по избранию меры пресечения следователь озвучил, что задержанный является гражданином России и Украины.

Ранее полиция задержала двоих молодых людей в Москве возле метро «Пушкинская»; они планировали совершить теракт в центре столицы по указанию Службы безопасности Украины (СБУ). При осмотре их рюкзаков силовики нашли оружие, респираторы, газовый баллончик и комплект зажигательных смесей.

Происшествия,Армия,ФСБ,СБУ,
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