Число жертв обстрела в Донецке возросло до пяти

Число жертв обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских военных увеличилось до пяти. Об этом сообщает Минздрав ДНР.

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Напомним, обстрел Донецка произошел днем 28 апреля. Часть боеприпасов попало на рынки «Меркурий» и «Сокол». Из-за взрыва были обесточены 147 трансформаторных подстанций, у 22 тысяч абонентов пропало электричество.

Из-за обстрела был ранен 21 человек, в том числе два ребенка. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.