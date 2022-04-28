Число жертв обстрела в Донецке возросло до пяти

Число жертв обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских военных увеличилось до пяти. Об этом сообщает Минздрав ДНР.
Напомним, обстрел Донецка произошел днем 28 апреля. Часть боеприпасов попало на рынки «Меркурий» и «Сокол». Из-за взрыва были обесточены 147 трансформаторных подстанций, у 22 тысяч абонентов пропало электричество.
Из-за обстрела был ранен 21 человек, в том числе два ребенка. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью операции в Минобороны РФ назвали освобождение Донбасса.