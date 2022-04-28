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1 час назад

Около 500 человек в Курганской области эвакуировали из-за пожара в СНТ

RT на русском

Около 500 человек эвакуированы из-за крупного пожара в населённом пункте Моревское и СНТ «Малиновка» в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

500 человек эвакуировали в Курганской области из-за пожара в СНТ
Фото: ТАССТАСС

«В посёлке Моревское происходит горение шести домов и надворных построек на общей площади 1 тыс. кв. м, также пожар распространился по сухой траве на общую площадь 5 га. В СНТ «Малиновка» пожарные ликвидируют загорание на 50 дачных участках на общей площади 5 тыс. кв. м», — приводит ТАСС заявление.

Уточняется, что в целях безопасности спасатели эвакуировали около 500 человек.

Ранее в прокуратуре Красноярского края сообщили, что в дачном обществе «Кооператор» пожар уничтожил 20 домов.

Происшествия,МЧС России,
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