500 человек эвакуировали в Курганской области из-за пожара в СНТ

«В посёлке Моревское происходит горение шести домов и надворных построек на общей площади 1 тыс. кв. м, также пожар распространился по сухой траве на общую площадь 5 га. В СНТ «Малиновка» пожарные ликвидируют загорание на 50 дачных участках на общей площади 5 тыс. кв. м», — приводит ТАСС заявление.