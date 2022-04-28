Торговый центр загорелся в российском регионе

В городе Ишим Тюменской области произошел пожар в торгово-выставочном центре «Гагаринский». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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По данным МЧС, возгорание произошло на крыше ТЦ, площадь пожара составляет 4,8 тысячи кв. метров.

«Пожарные ведут борьбу с пламенем, окутавшим помещение ТВЦ (частное имущество). Горит крыша здания по периметру. К зданию дополнительно для тушения огня осуществляется подвоз воды техникой САХ, "Водоканал". Причины пожара выясняются», - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в региональный МЧС поступило в 15:47. Людей из здания эвакуировали до прибытия пожарных. Огонь тушат 43 человека и 10 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.