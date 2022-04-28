В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
1 час назад

Стало известно о состоянии выжившего при падении вертолета в Саратове

Алиса Селезнёва

Выживший после падения вертолета в Саратове пилот находится в удовлетворительном состоянии. Об этом заявил в своем Telegram-канале министра здравоохранения региона Олег Костин.

Стало известно о состоянии выжившего при падении вертолета в Саратове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня на территории Кумысной поляны в Саратове упал вертолет «Ансат». Изначально сообщалось, что экипаж покинул кабину при помощи парашютов, однако позднее стало известно, что один из находившихся внутри вертолета погиб.

По словам министра здравоохранения Саратовской области, один из пилотов найден живым.

«Один летчик, 26 лет, состояние удовлетворительное. У него ушибы нижних конечностей. Он выпрыгнул из вертолета на парашюте», - написал Олег Костин.

Он также отметил, что по имеющейся информации вертолет сгорел, в нем находится обгоревший труп человека.

«Третьего пострадавшего не могут найти», - заявил он.

Газета «Известия» опубликовала видео с места падения учебного вертолета. На кадрах видны обломки воздушного судна, лежащие у деревьев. Они залиты белой пеной.

Происшествия,Олег Костин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители