Стало известно о состоянии выжившего при падении вертолета в Саратове

Выживший после падения вертолета в Саратове пилот находится в удовлетворительном состоянии. Об этом заявил в своем Telegram-канале министра здравоохранения региона Олег Костин.

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Сегодня на территории Кумысной поляны в Саратове упал вертолет «Ансат». Изначально сообщалось, что экипаж покинул кабину при помощи парашютов, однако позднее стало известно, что один из находившихся внутри вертолета погиб.

По словам министра здравоохранения Саратовской области, один из пилотов найден живым.

«Один летчик, 26 лет, состояние удовлетворительное. У него ушибы нижних конечностей. Он выпрыгнул из вертолета на парашюте», - написал Олег Костин.

Он также отметил, что по имеющейся информации вертолет сгорел, в нем находится обгоревший труп человека.

«Третьего пострадавшего не могут найти», - заявил он.