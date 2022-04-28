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9 минут назад

Мэр Саратова опроверг столкновение двух вертолетов

Алиса Селезнёва

В Саратовской области во время учебного полета упал один вертолет, информация о столкновении двух машин не соответствует действительности. Об этом заявил в своем Telegram-канале мэр Саратова Михаил Исаев.

Мэр Саратова опроверг столкновение двух вертолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с появившимися сообщениями в СМИ акцентирую внимание, что вертолет был один, столкновения с другим летательным аппаратом не было», - написал он.

Градоначальник отметил, что лично выехал на место инцидента и пообещал позже сообщить подробности.

Сегодня стало известно о падении на территории Кумысной поляны вертолета, выполнявшего учебный полет. При этом в СМИ появилась информация, что в воздухе столкнулись два вертолета. Сообщалось об одном погибшем.

«По последней информации, один погибший, один пострадавший, поиски продолжаются», - уточнил ТАСС начальник оперативно-диспетчерского центра ЕДДС города Роман Стирбавичюс.

Он отметил, что пострадавший контужен.

При этом власти региона заявили, что упавший в Саратове вертолет сгорел, пишет РИА Новости.

Происшествия,Михаил Исаев,
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